Mamy medal! Kapitalny występ Polek na mistrzostwach Europy

Polska drużyna wystąpiła w składzie: Gabriela Wójcik, Amelia Siwek, Karolina Hofman, Ewa Wasilewska. Najpierw w 1/8 finału pokonała Wielką Brytanię 45:40. Następnie wyeliminowała w ćwierćfinale Niemki po zwycięstwie 45:37.

Polskie zawodniczki nie zawiodły również w półfinale, w którym okazały się lepsze od Francuzek, z którymi wygrały 45:34. W decydującym spotkaniu, choć robiły co mogły, nie dały rady Rosjankom. Mecz ostatecznie zakończył się ich porażką 33:45.

Tym samym polski zespół sięgnął po srebrny medal. Jest to drugi krążek podczas trwających mistrzostw Europy. Wcześniej brąz w zmaganiach indywidualnych zdobyła Oliwia Janeczek.