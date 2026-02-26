Mamy medal! Kapitalny występ Polek na mistrzostwach Europy
Reprezentacja Polski sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Europy juniorek w Tbilisi. Nasza drużyna zanotowała łącznie trzy zwycięstwa, natomiast w najważniejszym starciu poległa z Rosją.
Polska drużyna wystąpiła w składzie: Gabriela Wójcik, Amelia Siwek, Karolina Hofman, Ewa Wasilewska. Najpierw w 1/8 finału pokonała Wielką Brytanię 45:40. Następnie wyeliminowała w ćwierćfinale Niemki po zwycięstwie 45:37.
ZOBACZ TAKŻE: Nowy sezon, nowe zasady, jeszcze więcej emocji!
Polskie zawodniczki nie zawiodły również w półfinale, w którym okazały się lepsze od Francuzek, z którymi wygrały 45:34. W decydującym spotkaniu, choć robiły co mogły, nie dały rady Rosjankom. Mecz ostatecznie zakończył się ich porażką 33:45.
Tym samym polski zespół sięgnął po srebrny medal. Jest to drugi krążek podczas trwających mistrzostw Europy. Wcześniej brąz w zmaganiach indywidualnych zdobyła Oliwia Janeczek.Przejdź na Polsatsport.pl