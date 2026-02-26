Niespodziewana porażka Linette. Reprezentantka Andory z historycznym sukcesem

Linette w rankingu zajmuje 47. miejsce, a Jimenez Kasintseva do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie natomiast wygrała z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą 6:4, 1:6, 6:4. Polka na otwarcie pokonała Niemkę Tatjanę Marię 7:6 (7-3), 6:3

Linette wygrała pierwszego seta, choć przegrywała w nim już 2:4.

W drugiej partii odrobiła stratę przełamania, ale w tie-breaku od stanu 2-1 przegrała cztery piłki z rzędu. Rywalka pozwoliła jej dojść na 5-6, jednak trzecią piłkę setową już wykorzystała.

W decydującym secie Polka od stanu 2:5 doprowadziła do 5:5. Choć później miała też piłkę na 6:6, to ostatecznie w 12. gemie dała się przełamać, co oznaczało koniec spotkania, trwającego trzy godziny i 20 minut.

Dzięki awansowi do ćwierćfinału 20-letnia Jimenez Kasintseva pierwszy raz w karierze wskoczy do czołowej setki rankingu.

W Meridzie w grze pozostaje Magdalena Fręch (57. WTA). Ona swój mecz drugiej rundy rozegra w czwartek. O ćwierćfinał powalczy z rozstawioną z numerem siódmym Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (48. WTA).

Wynik meczu 2. rundy singla:

Victoria Jimenez Kasintseva (Andora) - Magda Linette (Polska, 8) 5:7, 7:6 (7-5), 7:5

