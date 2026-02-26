Oto, co Bartosz Mazurek powiedział po meczu z Fiorentiną. Szczere wyznanie

Hubert PawlikPiłka nożna

Bartosz Mazurek zanotował hat-tricka i był bez wątpienia najlepszym piłkarzem Jagiellonii Białystok w czwartkowym meczu z Fiorentiną. Mimo odpadnięcia z rozgrywek piłkarz nie krył szczęścia. - Dalej nie dowierzam w to, co się stało - przekazał w rozmowie z Igorem Marczakiem.

Młody piłkarz Bartosz Mazurek udzielający wywiadu przed ścianą z logotypami sponsorów.
fot. Polsat Sport
Bartosz Mazurek po wielkim meczu z Fiorentiną

Bartosz Mazurek trafił do bramki Fiorentiny dokładnie w 23., 45. oraz 49. minucie meczu. - Dalej nie dowierzam w to, co się stało. To pierwszy hat-trick w moim życiu, nigdy wcześniej go nie zaliczyłem. Ciężko mi uwierzyć, że zrobiłem to na takim stadionie, przeciwko takiej drużynie - przyznał.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Barcelony trwa. Gwiazdor wypada z gry

 

Mimo że pomocnik Jagiellonii strzelił trzy gole, nie udało się wyeliminować rywala.

 

- Jestem zadowolony, ale szkoda, że nie udało się awansować, bo mało brakowało - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

 

Czego zatem zabrakło?

 

- Może trochę sił, może szczęścia. Niestety odpadamy - oznajmił.

 

Nie ma wątpliwości, że po takim meczu Jagiellonia zyska jeszcze większe uznanie nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

 

- Wynik niestety nie jest zadowalający, ale pokazaliśmy sobie i wszystkim, że jesteśmy w stanie wygrywać z każdym. Myślę, że ten mecz nas podbuduje na przyszłość - zapewnił.

 

Mazurek podkreślił, że podczas samego meczu czuł się doskonale.

 

- Myślę, że naturalnie wychodzi, jak strzelasz bramki, zdobywasz pewność siebie, też taką pewność miałem. Nie bałem się, nie myślałem na kogo gram, tylko starałem się grać swój futbol i z każdą minutą wyglądało to coraz lepiej - tłumaczył, zaznaczając, że spokojnie podejdzie do potencjalnego zainteresowania mediów. 

 

19-latek zdradził, że tuż po meczu w szatni drużyny pojawił się trener Adrian Siemieniec.

 

- Była (przemowa - przyp. red.). (Trener - przyp. red.) powiedział, że jest z nas dumny - ujawnił.

 

Na koniec powiedział, że piłka z tego spotkania została przez niego podpisana i "jedzie do Białegostoku". Czy komuś zatem zadedykował ten mecz?

 

- (Dedykacja - przyp. red.) dla mojej rodziny, rodziców i braci - podsumował.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ MAZUREKFIORENTINAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Samsunspor - Shkendija Tetowo. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 