Oto, co Bartosz Mazurek powiedział po meczu z Fiorentiną. Szczere wyznanie

Bartosz Mazurek trafił do bramki Fiorentiny dokładnie w 23., 45. oraz 49. minucie meczu. - Dalej nie dowierzam w to, co się stało. To pierwszy hat-trick w moim życiu, nigdy wcześniej go nie zaliczyłem. Ciężko mi uwierzyć, że zrobiłem to na takim stadionie, przeciwko takiej drużynie - przyznał.

Mimo że pomocnik Jagiellonii strzelił trzy gole, nie udało się wyeliminować rywala.

- Jestem zadowolony, ale szkoda, że nie udało się awansować, bo mało brakowało - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

Czego zatem zabrakło?

- Może trochę sił, może szczęścia. Niestety odpadamy - oznajmił.

Nie ma wątpliwości, że po takim meczu Jagiellonia zyska jeszcze większe uznanie nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

- Wynik niestety nie jest zadowalający, ale pokazaliśmy sobie i wszystkim, że jesteśmy w stanie wygrywać z każdym. Myślę, że ten mecz nas podbuduje na przyszłość - zapewnił.

Mazurek podkreślił, że podczas samego meczu czuł się doskonale.

- Myślę, że naturalnie wychodzi, jak strzelasz bramki, zdobywasz pewność siebie, też taką pewność miałem. Nie bałem się, nie myślałem na kogo gram, tylko starałem się grać swój futbol i z każdą minutą wyglądało to coraz lepiej - tłumaczył, zaznaczając, że spokojnie podejdzie do potencjalnego zainteresowania mediów.

19-latek zdradził, że tuż po meczu w szatni drużyny pojawił się trener Adrian Siemieniec.

- Była (przemowa - przyp. red.). (Trener - przyp. red.) powiedział, że jest z nas dumny - ujawnił.

Na koniec powiedział, że piłka z tego spotkania została przez niego podpisana i "jedzie do Białegostoku". Czy komuś zatem zadedykował ten mecz?

- (Dedykacja - przyp. red.) dla mojej rodziny, rodziców i braci - podsumował.