Mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów rozpoczyna 24. kolejkę PlusLigi. Ta seria gier potrwa do 3 marca.



W grudniu Jastrzębski Węgiel nie dał najmniejszych szans Barkomowi, ogrywając go na wyjeździe do zera. Przed własną publicznością chce powtórzyć ten wynik i tym samym umocnić się w strefie pozwalającej na grę w fazie play-off.



Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.