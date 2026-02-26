PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów to mecz w ramach 24. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów rozpoczyna 24. kolejkę PlusLigi. Ta seria gier potrwa do 3 marca.


W grudniu Jastrzębski Węgiel nie dał najmniejszych szans Barkomowi, ogrywając go na wyjeździe do zera. Przed własną publicznością chce powtórzyć ten wynik i tym samym umocnić się w strefie pozwalającej na grę w fazie play-off.


Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 