Polsat Futbol Cast - 26.02. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

W czwartek Jagiellonia Białystok i Lech Poznań rozegrają rewanżowe mecze w fazie play-off Ligi Konferencji. Obie polskie drużyny przystąpią do swoich spotkań w skrajnie różnych nastrojach. Jagiellonia musi odrabiać straty - przed tygodniem przegrała 0:3 z Fiorentiną. Lech wygrał natomiast na wyjeździe 2:0 z KuPS i u siebie wystarczy mu nie roztrwonić przewagi. 

 

Czego spodziewać się po wieczornych meczach? O tym porozmawiają eksperci w naszym programie. W studiu zasiądą Przemysław Iwańczyk i Sebastian Chabiniak. 

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w czwartek na Polsat Sport 1, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

