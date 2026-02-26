Siatkarz Jastrzębskiego Węgla o sytuacji w klubie. "Wszyscy na tym cierpią"

Klub z Jastrzębia-Zdroju przeżywa kłopoty finansowe. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że siatkarze zaczęli tracić cierpliwość i mieli nie wziąć udziału we wtorkowym treningu. W środę zarząd klubu wydał oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji w Jastrzębskim Węglu.

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla przystąpili do spotkania we własnej hali z drużyną Barkom-Każany Lwów w ramach 24. kolejki PlusLigi. Wygrali pierwszą partię, ale w kolejnych lepsi byli rywale.

– Po pierwszym secie myśleliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Niestety, kolejne trzy partie padły łupem drużyny ze Lwowa. Ciężko jest w tej sytuacji całemu zespołowi, sztabowi i ogólnie wszyscy na tym trochę cierpią. Nie poddajemy się jednak i będziemy walczyć o każde punkty, żeby jak najlepiej zakończyć ten sezon – powiedział po spotkaniu Adam Lorenc w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

– Nadzieja zawsze jest. Mam nadzieję, że sytuacja się rozwiąże pozytywnie. Walka o ósemkę trwa cały czas, a najważniejsze mecze tak naprawdę przed nami. Będą decydowały zapewne bezpośrednie starcia, takie jak z Gdańskiem na wyjeździe już w kolejnym meczu. Mobilizujemy się na te spotkania i jesteśmy dobrej myśli, że gdzieś pojawi się światełko w tunelu i te problemy się po prostu jakoś rozwiążą – dodał atakujący jastrzębian.

Cała rozmowa z Adamem Lorencem w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

