Siatkarz Jastrzębskiego Węgla o sytuacji w klubie. "Wszyscy na tym cierpią"

JSW Jastrzębski Węgiel przeżywa trudne chwile. Fatalna sytuacja jest spowodowana kłopotami finansowymi partnera strategicznego klubu - Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Ciężko jest w tej sytuacji całemu zespołowi, sztabowi i ogólnie wszyscy na tym trochę cierpią – powiedział jastrzębian Adam Lorenc.

Trudna sytuacja JSW Jastrzębskiego Węgla. Czy siatkarze dokończą sezon?

Klub z Jastrzębia-Zdroju przeżywa kłopoty finansowe. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że siatkarze zaczęli tracić cierpliwość i mieli nie wziąć udziału we wtorkowym treningu. W środę zarząd klubu wydał oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji w Jastrzębskim Węglu.

 

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla przystąpili do spotkania we własnej hali z drużyną Barkom-Każany Lwów w ramach 24. kolejki PlusLigi. Wygrali pierwszą partię, ale w kolejnych lepsi byli rywale.

 

– Po pierwszym secie myśleliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze do zwycięstwa. Niestety, kolejne trzy partie padły łupem drużyny ze Lwowa. Ciężko jest w tej sytuacji całemu zespołowi, sztabowi i ogólnie wszyscy na tym trochę cierpią. Nie poddajemy się jednak i będziemy walczyć o każde punkty, żeby jak najlepiej zakończyć ten sezon – powiedział po spotkaniu Adam Lorenc w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

 

– Nadzieja zawsze jest. Mam nadzieję, że sytuacja się rozwiąże pozytywnie. Walka o ósemkę trwa cały czas, a najważniejsze mecze tak naprawdę przed nami. Będą decydowały zapewne bezpośrednie starcia, takie jak z Gdańskiem na wyjeździe już w kolejnym meczu. Mobilizujemy się na te spotkania i jesteśmy dobrej myśli, że gdzieś pojawi się światełko w tunelu i te problemy się po prostu jakoś rozwiążą – dodał atakujący jastrzębian.

 

Cała rozmowa z Adamem Lorencem w materiale wideo:

 

