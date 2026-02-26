Reprezentant Polski przemówił po awansie Lecha w LK! Wielkie słowa o... Mazurku

Dzięki temu zwycięstwu mistrzowie Polski dołączyli do Rakowa Częstochowa i również wywalczyli awans do 1/8 finału rozgrywek. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Hiszpan Pablo Rodríguez w 65. minucie.

- Europejskie wieczory są przepiękne. Po to gra się w piłkę, żeby mierzyć się z coraz lepszymi drużynami z zagranicy. Bardzo się cieszę, że gramy dalej i z niecierpliwością czekamy na losowanie - przyznał Skrzypczak.

Lech w 1/8 finału zmierzy się z Szachtarem Donieck albo hiszpańskim Rayo Vallecano, które do tej fazy awansowały bezpośrednio. Losowanie odbędzie się w piątek. Wtedy poznamy nie tylko 1/8 finału, ale także całą drabinkę aż do wielkiego finału. Transmisja od godziny 14.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

- Awans był dzisiaj najważniejszy. Nie uważam, że go przepchnęliśmy. Przez cały czas kontrolowaliśmy sytuację na boisku i tak naprawdę mogliśmy strzelić znacznie więcej goli. Wszystko było pod kontrolą. W tym dwumeczu nie było ani jednego momentu, w którym czulibyśmy, że ten wynik może nam uciec z rąk - powiedział obrońca Lecha.

Przypomnijmy, że z Ligą Konferencji pożegnała się już Jagiellonia Białystok. W jednym z wcześniejszych spotkań podopieczni Adriana Siemieńca dokonali nie lada wyczynu, wygrali we Florencji 4:2 i odrobili straty z pierwszego spotkania w regulaminowym czasie gry. Niestety, ostatecznie białostoczanie odpadli po dogrywce, a o ich losie zadecydowała wysoka porażka (0:3) poniesiona w Białymstoku.

- Pierwsze, co zrobię, to na pewno zadzwonię do Kamila Jóźwiaka, bo widziałem, że doznał kontuzji. Józiu, trzymaj się, na pewno wrócisz silniejszy! Śledziłem wynik Jagiellonii do stanu 3:0, bo później musiałem się już w pełni skupić na naszym meczu. To był piękny wieczór dla Bartka Mazurka - hat-trick, wielkie gratulacje. Trener Siemieniec robi tam świetną robotę. Wszyscy skreślili ich już po pierwszym meczu, a oni pojechali do Włoch i byli o krok od sprawienia gigantycznej niespodzianki. Czapki z głów i do zobaczenia w lidze - zakończył reprezentant Polski.