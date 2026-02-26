Smutne wieści z południa Polski. Nie żyje zasłużona postać siatkarskiego klubu
Smutną wiadomość przekazał pierwszoligowy BBTS Bielsko-Biała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie żyje zasłużona postać dla tego siatkarskiego klubu - Adam Wykręt. "Człowiek, którego życie było nierozerwalnie związane z BBTS-em i dobrem wspólnym naszego miasta" - podkreślono.
Jak możemy dowiedzieć się z informacji przekazanej przez klub z Bielska-Białej, Adam Wykręt był wieloletnim członkiem Towarzystwa Sportowego BBTS i byłym członkiem zarządu. Nade wszystko był oddanym sponsorem, działaczem i prawdziwym przyjacielem klubu.
"Jego wsparcie – zarówno to materialne, jak i merytoryczne – wielokrotnie pomagało nam budować siłę bielskiej siatkówki. (…) Dla nas, rodziny BBTS-u, pozostanie w pamięci jako człowiek wielkiego serca, którego obecność na trybunach i w życiu klubu była dowodem autentycznej pasji i lokalnego patriotyzmu. Bielsko-Biała straciło jednego ze swoich najaktywniejszych i najbardziej oddanych obywateli" - czytamy.
BBTS, który niedawno występował na parkietach PlusLigi, złożył kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.