Smutne wieści z południa Polski. Nie żyje zasłużona postać siatkarskiego klubu

Jak możemy dowiedzieć się z informacji przekazanej przez klub z Bielska-Białej, Adam Wykręt był wieloletnim członkiem Towarzystwa Sportowego BBTS i byłym członkiem zarządu. Nade wszystko był oddanym sponsorem, działaczem i prawdziwym przyjacielem klubu.

"Jego wsparcie – zarówno to materialne, jak i merytoryczne – wielokrotnie pomagało nam budować siłę bielskiej siatkówki. (…) Dla nas, rodziny BBTS-u, pozostanie w pamięci jako człowiek wielkiego serca, którego obecność na trybunach i w życiu klubu była dowodem autentycznej pasji i lokalnego patriotyzmu. Bielsko-Biała straciło jednego ze swoich najaktywniejszych i najbardziej oddanych obywateli" - czytamy.

BBTS, który niedawno występował na parkietach PlusLigi, złożył kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.

