Fręch rozpoczęła zmagania w Meridzie od pojedynku z Marią Timofiejewą. Pojedynek trwał dwie godziny i 16 minut. Polka wygrała 6:4, 7:6 (8-6).



W każdym z setów własny serwis nie był atutem zawodniczek. W drugim tenisistki wygrały tylko po dwa swoje podania. Podobnie było w tie-breaku. Fręch zwyciężyła po drugim meczbolu.



O ćwierćfinał powalczy z występującą z siódemką Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro (48. WTA).



Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Jessica Bouzas Maneiro na Polsatsport.pl.