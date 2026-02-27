Doskonałe otwarcie mistrzostw świata! Polka na podium

Tegoroczne mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim odbywają się w Inzell. To doskonale znany przez polskich zawodników tor, bowiem często nasze kadry wyjeżdżają do Niemiec na zgrupowania. I Biało-Czerwoni tradycyjnie pojechali tam w dobrych nastrojach, bowiem świetnie prezentowali się w ostatnim Pucharze Świata Juniorów. Przypomnijmy, że zdobyli tam trzy medale, więc były powody ku temu, by w docelowej imprezie co najmniej powtórzyć ten wynik.

I już w pierwszej konkurencji klasę pokazała Dąbrowska. Zawodniczka, która na 500 metrów wygrała klasyfikację Pucharu Świata Juniorek, stanęła na najniższym stopniu podium, a brązowy medal dał jej czas 38.96 sekundy. W tej samej rywalizacji 10. miejsce zajęła Hanna Mazur, Nadia Machała była 25., Zofia Braun 27., a Emilia Zawisza 31.

Niewiele brakowało, a medal na tym samym dystansie wywalczyłby Szymon Hostyński. Czas 35.89 sekundy dał mu jednak czwarte miejsce, a do podium naszemu młodemu zawodnikowi zabrakło zaledwie… 0,2 sekundy. W trzeciej dziesiątce uplasowali się Krystian Milczarek (36.83) i Kryspin Węcławek (37.17, rekord życiowy), a na 49. lokacie zawody zakończył Kirill Pishchala (38.71).

Z medalem na szyi pierwszy dzień MŚJ mogła zakończyć też Braun. Nasza zawodniczka, która z sezonu na sezon notuje coraz większy postęp, zajęła jednak czwarte miejsce w rywalizacji na 1500 metrów (1:59.04). W tym samym wyścigu pojechały jeszcze Zawisza (19. miejsce, 2:02.09 - rekord życiowy) oraz Machała (31. lokata, 2:07.28).

Nieco słabiej na tym dystansie spisali się panowie, z których najlepszy był Węcławek i zajął 27. pozycję (1:51.52). 29. miejsce zajął natomiast Krystian Milczarek, który pojechał swoją życiówkę (1:51.73). Najlepszy wynik w swojej karierze zanotował także Miłosz Ślusarski, który był tuż za Milczarkiem, a Pishchala zajął 33. pozycję (1:52.77).

Jeszcze w piątek rozegrano także półfinały startu masowego, w którym biało-czerwoni również będą mieli okazję na medale. Szansę będą miały Mazur i Braun, które awansowały do finału z szóstych miejsc. Polaków nie zobaczymy za to w męskim finale, bowiem Pishchala w swoim półfinale był dziewiąty, a Węcławek w drugim z biegów dziesiąty.

Kolejna okazja do dobrych występów oraz zdobycia medali przez biało-czerwonych już w sobotę. Łyżwiarze będą rywalizowali na 1000 metrów (kobiety i mężczyźni), 3000 metrów (kobiety) oraz 5000 metrów (mężczyźni)

Informacja prasowa