- Mam nadzieję, że to okienko FIBA przybliży nas mocno do udziału w kolejnej wielkiej imprezie. Fizycznie czujemy się dobrze. Mamy świetnego motoryka, fizjoterapeutów, lekarza, którzy na pewno o to zadbają, żebyśmy byli gotowi w odpowiednim momencie na sto procent - podkreślił Ponitka przed wylotem drużyny do Rygi.

Polska ma po listopadowych spotkaniach bilans 2-0 i prowadzi w grupie F, po tym jak pokonała Austrię 90:78 u siebie i Holandię 85:83 na wyjeździe, po heroicznej pogoni i dramatycznej końcówce, niwelując 20-punktowe prowadzenie gospodarzy. Łotwa, piąta drużyna MŚ 2023, jest trzecia w tabeli (1-1).

W opinii 32-letniego kapitana reprezentacji doświadczenie zebrane podczas ostatnich turniejów mistrzostw Europy, w których Polska zajęła czwarte (2022) i szóste (2025) miejsce oraz była ósma w mistrzostwach świata w Chinach (2019) procentuje w każdym kolejnym spotkaniu kwalifikacji.

- Jesteśmy charakternym zespołem, pokazaliśmy to na ostatnich mistrzostwach Europy i jeszcze wcześniejszych. Myślę, że na tym polega nasza siła - jesteśmy w stanie walczyć z każdym przeciwnikiem. Nie poddajemy się. Pamiętam wiele meczów, w których było minus dziesięć i minus piętnaście, potem i... minus trzydzieści. To były dobre lekcje dla nas i mam nadzieję, że teraz te lekcje z przeszłości wychodzą na dobre, bo nawet gdy jest źle, to potrafimy walczyć do końca i zostajemy razem jako drużyna - zaznaczył.

Relacja live i wynik na żywo meczu Łotwa - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

PAP