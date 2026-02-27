Oto kolejny rywal Rakowa w Lidze Konferencji. Zobaczcie, jak radzili sobie do tej pory [WIDEO]

Fiorentina ma za sobą trzy udane edycje Ligi Konferencji. Choć jeszcze nie udało jej się zdobyć tego trofeum, dwukrotnie dochodziła do finału, a przed rokiem została wyeliminowana przez Real Betis w półfinale. W bieżącym sezonie również radzi sobie całkiem nieźle.

Włoski klub rozpoczął zmagania od ostatniej rundy kwalifikacji. Jego rywalem była ukraińska Polissia Żytomierz. W pierwszym meczu Fiorentina pewnie wygrała na wyjeździe 3:0. Tydzień później niewiele brakowało do niespodzianki. Polissia po kwadransie prowadziła 2:0. Mimo to finalnie gospodarzom udało się wygrać 3:2 po dwóch trafieniach w końcówce.

Faza ligowa zaczęła się dla Fiorentiny bardzo dobrze. Piłkarze Stefano Pioliego pokonali Sigmę Ołomuniec 2:0. Kolejne spotkanie również ułożyło się po ich myśli, gdyż rozbili na wyjeździe Rapid Wiedeń 3:0.

W kolejnym spotkaniu tymczasowo prowadzeni przez trenera Daniele Galloppę zawodnicy, choć prowadzili 1:0 z 1. FSV Mainz 05, ostatecznie przegrali 1:2 po golu w piątej minucie doliczonego czasu gry. Już po objęciu funkcji szkoleniowca przez Paolo Vanoliego drużyna zaskakująco przegrała na własnym stadionie z greckim AEK Ateny 0:1.

Dwa tygodnie później Fiorentina zdobyła cenne trzy punkty po pokonaniu Dynama Kijów 2:1 i wydawało się, że powalczy jeszcze o bezpośredni awans do 1/8 finału. Na zakończenie fazy ligowej zespół kompletnie jednak rozczarował i poległ na wyjeździe z FC Lausanne-Sports 0:1.

Fiorentina musiała zatem walczyć o kolejną fazę rozgrywek w 1/16 finału. Po losowaniu okazało się, że jej rywalem będzie Jagiellonia Białystok. W pierwszym spotkaniu zawodnicy Paolo Vanoliego rozbili polski zespół w Białymstoku 3:0 i wydawało się, że kwestia awansu jest rozstrzygnięta.

Nikt nie mógł się spodziewać, że rewanż dostarczy tylu emocji. Jagiellonia na początku drugiej połowy prowadziła już 3:0 po hat-tricku 19-letniego Bartosza Mazurka. Ostatecznie doszło do dogrywki, w której więcej sił zachowali gospodarze. Gol Fagioliego oraz samobójcze trafienie Romańczuka zapewniły awans. Honorową bramkę w dogrywce dla polskiego zespołu zdobył Jesus Imaz.

Fiorentina w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

Kwalifikacje:

21 sierpnia: Polissia Żytomierz - Fiorentina 0:3

28 sierpnia: Fiorentina - Polissia Żytomierz 3:2

Faza ligowa:

2 października: Fiorentina - Sigma Ołomuniec 2:0

23 października: Rapid Wiedeń - Fiorentina 0:3

6 listopada: 1. FSV Mainz 05 - Fiorentina 2:1

27 listopada: Fiorentina - AEK Ateny 0:1

11 grudnia: Fiorentina - Dynamo Kijów 2:1

18 grudnia: FC Lausanne-Sports - Fiorentina 1:0

1/16 finału:

19 lutego: Jagiellonia Białystok - Fiorentina 0:3

26 lutego: Fiorentina - Jagiellonia Białystok 0:3, 2:1 po dogrywce