Hitowe starcia w półfinałach! Oni zagrają o tytuł w Dubaju

Miedwiediew, zwycięzca turnieju w Dubaju w 2023 roku, były nr 1 światowego rankingu, pokonał w półfinale najwyżej rozstawionego w imprezie Felixa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:2. W ten sposób pozbawił go udziału w trzecim finale w lutym. Kanadyjczyk w tym miesiącu zwyciężył w imprezie ATP 250 w Montpellier i przegrał z Australijczykiem Alexem De Minaurem w finale turnieju ATP 500 w Rotterdamie.

30-letni praworęczny tenisista z Rosji będzie w sobotę walczył o 23. tytuł w swojej karierze, ale nigdy nie wygrał dwa razy tych samych zawodów.

Drugim finalistą został Griekspoor. Holender pierwszego seta podczas starcia z Andriejem Rublowem wygrał dzięki returnom. Grał z kontuzją nogi i miał spore problemy z poruszaniam się po korcie. Słabszą sprawność nadrabiał doskonałym serwisem (19 asów). Jego rywal z czasem też zaczął zdobywać coraz więcej punktów po własnym podaniu (20 asów). Dłuższe wymiany w drugim secie były rzadkością. W tie-breaku szczęście uśmiechnęło się do Griekspoora (25. ATP), który wykorzystał pierwszego meczbola po błędzie rywala.

Miedwiediew z Griekspoorem dotychczas tylko raz grali ze sobą, właśnie w Dubaju. W ćwierćfinale zeszłorocznego turnieju Holender wygrał w trzech setach.

W pierwszej rundzie imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została wyeliminowana dwójka Polaków. Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z numerem szóstym Czechem Jakubem Mensikiem 4:6, 6:7 (7-9), a Kamil Majchrzak z Australijczykiem Alexeiem Popyrinem 6:3, 3:6, 5:7.

Wyniki półfinałów:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 3) - Felix Auger-Aliassime (Kanada, 1) 6:4, 6:2

Tallon Griekspoor (Holandia) - Andriej Rublow (Rosja, 5) 7:5, 7:6 (8-6).

PAP