Kwalifikacje przed sobotnim konkursem! Dwóch Polaków powalczy o punkty

Dwóch polskich skoczków narciarskich - Piotr Żyła i Kamil Stoch - awansowało do sobotniego konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki. Kwalifikacje wygrał Austriak Stephan Embacher.

Piotr Żyła i Kamil Stoch wystąpią w sobotnim konkursie

Żyła uzyskał 208,5 m i zajął 16. miejsce, natomiast Stoch osiągnął 196,5 m, co dało mu 30. pozycję. Do konkursu zakwalifikowała się najlepsza "40".

 

O pechu może mówić Wąsek (185,5 m), który walkę o 40. pozycję przegrał o 0,1 pkt z reprezentantem gospodarzy Stefanem Kraftem. Joniak (181 m) zajął 43., a Kubacki (169 m) - 48. miejsce.

 

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Trondheim mistrzostwach świata juniorów.

 

Zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który o 625 punktów wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Z Polaków najwyżej - na 14. miejscu - jest Tomasiak.

 

Na mamucie Kulm odbędą się dwa konkursy indywidualne. Ten niedzielny również poprzedzą kwalifikacje. 

PAP
