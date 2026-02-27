Kwalifikacje przed sobotnim konkursem! Dwóch Polaków powalczy o punkty

Żyła uzyskał 208,5 m i zajął 16. miejsce, natomiast Stoch osiągnął 196,5 m, co dało mu 30. pozycję. Do konkursu zakwalifikowała się najlepsza "40".

ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymia inwestycja w Warszawie. Na to czekało wielu kibiców. Krok w stronę igrzysk?

O pechu może mówić Wąsek (185,5 m), który walkę o 40. pozycję przegrał o 0,1 pkt z reprezentantem gospodarzy Stefanem Kraftem. Joniak (181 m) zajął 43., a Kubacki (169 m) - 48. miejsce.

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Trondheim mistrzostwach świata juniorów.

Zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który o 625 punktów wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Z Polaków najwyżej - na 14. miejscu - jest Tomasiak.

Na mamucie Kulm odbędą się dwa konkursy indywidualne. Ten niedzielny również poprzedzą kwalifikacje.

PAP