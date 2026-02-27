Liga Konferencji: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Kiedy mecz?
Za nami ceremonia losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Lech Poznań i Raków Częstochowa poznały swoich rywali. "Kolejorz" trafił na Szachtara Doniek. Kiedy mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck?
Przypomnijmy, że mistrzowie Polski w 1/16 finału zmierzyli się z fińskim KuPS Kuopio. Lech był zdecydowanym faworytem i sprostał zadaniu, wygrywając najpierw na wyjeździe 2:0, a następnie u siebie 1:0.
ZOBACZ TAKŻE: Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów
W kolejnej rundzie ekipa ze stolicy Wielkopolski mogła trafić na Rayo Vallecano lub Szachtara Donieck.
Losowanie zdecydowało, że to Ukraińcy będą rywalami "Kolejorza".
Kiedy mecz Lech - Szachtar?
Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Lechem Poznań a Szachtarem Donieck zaplanowano na 12 marca w Poznaniu. Rewanż odbędzie się 19 marca.
Dokładne godziny spotkań zostaną ogłoszone przez UEFA w najbliższym czasie.Przejdź na Polsatsport.pl