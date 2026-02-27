Liga Konferencji: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Kiedy mecz?

Piłka nożna

Za nami ceremonia losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Lech Poznań i Raków Częstochowa poznały swoich rywali. "Kolejorz" trafił na Szachtara Doniek. Kiedy mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck?

Piłkarze Lecha Poznań w niebiesko-białych strojach świętują na boisku.
fot. PAP
Lech Poznań poznał rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA

Przypomnijmy, że mistrzowie Polski w 1/16 finału zmierzyli się z fińskim KuPS Kuopio. Lech był zdecydowanym faworytem i sprostał zadaniu, wygrywając najpierw na wyjeździe 2:0, a następnie u siebie 1:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów

 

W kolejnej rundzie ekipa ze stolicy Wielkopolski mogła trafić na Rayo Vallecano lub Szachtara Donieck.

 

Losowanie zdecydowało, że to Ukraińcy będą rywalami "Kolejorza". 

Kiedy mecz Lech - Szachtar?

Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Lechem Poznań a Szachtarem Donieck zaplanowano na 12 marca w Poznaniu. Rewanż odbędzie się 19 marca.

 

Dokładne godziny spotkań zostaną ogłoszone przez UEFA w najbliższym czasie. 

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fiorentina - Jagiellonia Białystok: Trzeci gol Bartosza Mazurka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 