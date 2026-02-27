Liga Konferencji: ACF Fiorentina - Raków Częstochowa. Kiedy mecz?
Za nami ceremonia losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Raków Częstochowa i Lech Poznań poznały swoich rywali. "Medaliki" trafiły na Fiorentinę. Kiedy mecz ACF Fiorentina - Raków Częstochowa?
Przypomnijmy, że ekipa spod Jasnej Góry nie musiała rywalizować w 1/16 finału, ponieważ zajęła drugie miejsce po fazie ligowej i uzyskała bezpośredni awans do kolejnej rundy.
Raków w 1/8 finału mógł trafić na chorwacką HNK Rijekę lub Fiorentinę, która w poprzedniej rundzie po dramatycznych okolicznościach wyeliminowała Lecha Poznań.
Los zdecydował, że to Włosi będą rywalami "Medalików".
Kiedy mecz Fiorentina - Raków?
Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA pomiędzy Fiorentiną a Rakowem Częstochowa odbędzie się 12 marca. Rewanż zaplanowano na 19 marca.
Dokładne godziny spotkań zostaną ogłoszone przez UEFA w najbliższym czasie.