Niespodziewany wpis żony Siemieńca. Zobaczy to cała Polska

Jagiellonia Białystok odpadła z tegorocznej edycji Ligi Konferencji po czwartkowej porażce w dogrywce z Fiorentiną. Mimo to na docenienie zasługuje Adrian Siemieniec. Teraz głos w mediach społecznościowych zabrała żona trenera. "Mężu, jestem z Ciebie taka dumna" - napisała.

Kobieta i mężczyzna pozują do zdjęcia selfie, oboje uśmiechnięci. Mężczyzna ma na sobie czarną bluzę z kapturem, a za nimi widoczny jest autokar z logo drużyny.
Sandra Siemieniec i Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok rozegrała w czwartek niesamowity mecz i pokonała Fiorentinę 3:0. Dzięki temu doprowadziła do dogrywki, w której zabrakło jej sił, i ostatecznie została wyeliminowana z Ligi Konferencji.

 

Mimo to na docenienie zasługują nie tylko piłkarze, ale również trener Adrian Siemieniec, dla którego był to kolejny duży sukces. Teraz krótki wpis w mediach społecznościowych zamieściła również żona szkoleniowca, Sandra.

 

"Mężu, jestem z Ciebie taka dumna! Po raz kolejny pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń. Nigdy nie trać pasji do tego, co robisz, wtedy będą się działy tylko takie piękne rzeczy. A ja, jak zawsze, będę obok i będę wspierać Cię najmocniej jak tylko potrafię" - przekazała na portalu X.

 

Tuż po zakończeniu czwartkowego spotkania zadowolenia nie krył również 34-latek.

 

"Napisaliśmy pewnego rodzaju historię. Na pewno był to mecz, który będzie wspominany latami nie tylko w Białymstoku, ale myślę też, że w Polsce. (...) Możemy być dumni z poziomu, na jaki weszła drużyna i jakości naszej gry" - podsumował na konferencji prasowej.

 

