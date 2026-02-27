Niespodziewany wpis żony Siemieńca. Zobaczy to cała Polska

Jagiellonia Białystok rozegrała w czwartek niesamowity mecz i pokonała Fiorentinę 3:0. Dzięki temu doprowadziła do dogrywki, w której zabrakło jej sił, i ostatecznie została wyeliminowana z Ligi Konferencji.

Mimo to na docenienie zasługują nie tylko piłkarze, ale również trener Adrian Siemieniec, dla którego był to kolejny duży sukces. Teraz krótki wpis w mediach społecznościowych zamieściła również żona szkoleniowca, Sandra.

"Mężu, jestem z Ciebie taka dumna! Po raz kolejny pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń. Nigdy nie trać pasji do tego, co robisz, wtedy będą się działy tylko takie piękne rzeczy. A ja, jak zawsze, będę obok i będę wspierać Cię najmocniej jak tylko potrafię" - przekazała na portalu X.

Tuż po zakończeniu czwartkowego spotkania zadowolenia nie krył również 34-latek.

"Napisaliśmy pewnego rodzaju historię. Na pewno był to mecz, który będzie wspominany latami nie tylko w Białymstoku, ale myślę też, że w Polsce. (...) Możemy być dumni z poziomu, na jaki weszła drużyna i jakości naszej gry" - podsumował na konferencji prasowej.