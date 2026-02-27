PKO BP Ekstraklasa: Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
Arka Gdynia - Lechia Gdańsk to spotkanie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.
Arka Gdynia przed tygodniem zanotowała pierwsze zwycięstwo na wiosnę, pokonując GKS Katowice. Teraz piłkarze Dawida Szwargi zmierzą się z odwiecznym rywalem Lechią Gdańsk.
- Temu meczowi będą towarzyszyć ekscytacja, pozytywne emocje oraz dobra sportowa presja. Jako drużyna musimy odbierać to jako przywilej, że gramy mecz, który będzie decydował o nastrojach na weekend całego Trójmiasta. To powinno nakręcać i dać paliwo. Chcemy zagrać na swoich warunkach - wyznał szkoleniowiec Arki, cytowany przez PAP.
Mimo ostatniej porażki z Zagłębiem Lubin Lechia zrobi, co będzie mogła, by wrócić na ścieżkę zwycięstw.
- Przed tym meczem wszystkie serie, rekordy oraz inne statystyki wędrują do kosza. (...) To będzie wielki mecz z wielką atmosferą. Wszyscy chcą grać wielkie mecze i mając w pamięci spotkanie u nas, wiemy jak piątkowa rywalizacja może wyglądać - podsumował trener John Carver.
