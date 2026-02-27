PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo

Cracovia od początku rundy wiosennej prezentuje się przeciętnie. Mimo że jest dotąd niepokonana, w czterech meczach zanotowała aż trzy remisy - z Lechią Gdańsk, Jagiellonią Białystok oraz Widzewem Łódź. Piłkarze Luki Elsnera wygrali tylko w pierwszym spotkaniu z Bruk-Bet Termalicą po golu Pau Sansa.

- Musimy wrócić na zwycięską drogę. Remisy to też punkty, ale to są tylko remisy. Gramy u siebie i musimy pokazać głód wygranej. Dla Cracovii ten mecz to okazja, aby utrzymać się w czołowej części tabeli - powiedział PAP trener Cracovii.

Kolejnym rywalem krakowskiego klubu będzie Piast Gliwice. Odkąd szkoleniowcem drużyny jest Daniel Myśliwiec, zaczęła grać na miarę oczekiwań. Choć przegrała dwa ostatnie mecze z rzędu, na wiosnę pokonała już Lecha Poznań oraz Wisłę Płock. Jeśli chodzi o bezpośrednie starcia między oboma zespołami, w pięciu ostatnich padło aż pięć remisów.

HP, PAP