Polka awansowała do półfinału turnieju WTA 500
Katarzyna Piter i Janice Tjen z Indonezji awansowały do półfinału tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. W ćwierćfinale pokonały parę czesko-amerykańską Marie Bouzkova i Ann Li 7:6 (7-3), 6:3.
Piter odpadła w kwalifikacjach gry pojedynczej w Meridzie, ale znakomicie idzie jej w parze z Tjen w deblu, w którym dotarły już do półfinału, nie tracąc po drodze seta. O finał późnym wieczorem w piątek czasu polskiego zagrają z rozstawionymi z numerem drugim Hiszpanką Cristiną Bucsą i Chinką Xinyu Jiang.
Polka i Indonezyjka mają na wspólnym koncie dwa wygrane turnieje, w tym tegoroczny w Hobart.
W Meridzie w singlu gra wciąż Magdalena Fręch. W piątek zmierzy się w ćwierćfinale z... Bouzkovą. Ich bilans bezpośrednich meczów to 1-1.
W 2. rundzie gry pojedynczej odpadła natomiast Magda Linette. Rozstawiona z numerem ósmym Polka niespodziewanie przegrała ze 122. w światowym rankingu reprezentantką Andory Victorią Jimenez Kasintsevą 7:5, 6:7 (5-7), 5:7.
Katarzyna Piter/Janice Tjen - Marie Bouzkova/Ann Li (Hiszpania, USA) 7:6 (7-3), 6:3