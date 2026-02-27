Polka awansowała do półfinału turnieju WTA 500

Piter odpadła w kwalifikacjach gry pojedynczej w Meridzie, ale znakomicie idzie jej w parze z Tjen w deblu, w którym dotarły już do półfinału, nie tracąc po drodze seta. O finał późnym wieczorem w piątek czasu polskiego zagrają z rozstawionymi z numerem drugim Hiszpanką Cristiną Bucsą i Chinką Xinyu Jiang.

Polka i Indonezyjka mają na wspólnym koncie dwa wygrane turnieje, w tym tegoroczny w Hobart.

W Meridzie w singlu gra wciąż Magdalena Fręch. W piątek zmierzy się w ćwierćfinale z... Bouzkovą. Ich bilans bezpośrednich meczów to 1-1.

W 2. rundzie gry pojedynczej odpadła natomiast Magda Linette. Rozstawiona z numerem ósmym Polka niespodziewanie przegrała ze 122. w światowym rankingu reprezentantką Andory Victorią Jimenez Kasintsevą 7:5, 6:7 (5-7), 5:7.

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Marie Bouzkova/Ann Li (Hiszpania, USA) 7:6 (7-3), 6:3