Poznaliśmy barwy Roberta Kubicy! Tak będzie jeździł polski kierowca

Robert Kubica w sezonie 2026 FIA WEC ponownie zasiądzie za kierownicą Ferrari 499P z numerem 83, prowadzonego przez zespół AF Corse. Polak wciąż będzie reprezentował zespół, z którym osiągał sukcesy w poprzednim sezonie, ale pod znakiem zapytania stały barwy jakie przybierze jego pojazd. AF Corse uchyliło rąbka tajemnicy publikując specjalny komunikat w tej sprawie.

Samochód otrzymał odświeżone malowanie, które zachowuje ciągłość z dotychczasowym wizerunkiem - dominującym kolorem pozostaje kultowy Giallo Modena (żółty), wzbogacony o czerwone akcenty w nowej, zmienionej geometrii, podkreślające wyścigowy charakter pojazdu - napisano w komunikacie opublikowanym przez zespół Polaka.

Kubica wraz z Philem Hansonem i Yifei Ye to zwycięska załoga ubiegłorocznego słynnego wyścigu 24h Le Mans, która ponownie będzie rywalizować w klasie Hypercar. W zeszłym roku zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.

Sezon 2026 rozpocznie się 28 marca od wyścigu w Katarze. Transmisje wyścigów z udziałem Roberta Kubicy będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu.













Polsat Sport