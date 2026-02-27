Spurs świetnie radzą sobie bez Sochana. 11. zwycięstwo z rzędu

Wywodzący się z Brooklynu Julian Champagnie zdobył dla gości 26 punktów. W dużej mierze dzięki niemu konsekwencji nie miała nieco słabsza postawa gwiazdy drużyny - Francuza Victora Wembanyamy, który tym razem uzyskał 12 punktów i miał osiem zbiórek.

Po 11. kolejnym zwycięstwie Spurs zajmują drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej, za broniącą tytułu ekipą Oklahoma City Thunder (45-15). Minimalnie lepszy od nich jest też lider na Wchodzie - Detroit Pistons (43-14). Tak udanej passy Spurs nie mieli od przełomu 2015 i 2016 roku, kiedy zwyciężyli w 13 kolejnych meczach.

W zupełnie odmiennych nastrojach są Chicago Bulls, który też mają za sobą serię 11 meczów, tyle że przegranych. W czwartek ulegli u siebie Portland Trail Blazers 112:121. Z bilansem 24-36 „Byki” są na 12. pozycji w Konferencji Wschodniej.

Wielu emocji dostarczyła końcówka spotkania Phoenix Suns u siebie z Los Angeles Lakers. Tuż przed końcową syreną utrzymywał się wynik 110:110, ale gdy zegar wskazywał 1,7 s, Royce O’Neale trafił do kosza rzutem za trzy, przesądzając o zwycięstwie gospodarzy.