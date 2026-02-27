Gospodynie piątkowego starcia przystąpią do gry podbudowane pierwszym zwycięstwem w tym sezonie Tauron Ligi. Po wygranej w minionej kolejce z Sokół & Hagric Mogilno 3:0, beniaminek odniósł swój historyczny triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mimo tego sukcesu, zespół z dorobkiem pięciu punktów wciąż zamyka ligową tabelę.

Ich rywalki toczą zaciętą walkę o czołową "ósemkę", gwarantującą udział w fazie play-off. W ostatniej serii gier musiały jednak uznać wyższość rywalek z Radomia. MOYA Radomka wygrała to spotkanie 3:1.

W ostatnim starciu tych drużyn lepsza okazała się ekipa z Mielca, która zwyciężyła 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport