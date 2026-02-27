W minionej kolejce bydgoszczanki przełamały fatalną passę sześciu porażek z rzędu i pokonały LOTTO Chemik Police 3:1. To zwycięstwo znacznie przybliżyło je do utrzymania miejsca w czołowej "ósemce" Tauron Ligi, gwarantującego grę w fazie play-off. Obecnie Pałac plasuje się na ósmej pozycji, lecz ma tylko dwa punkty przewagi nad dziewiątą ITA TOOLS Stalą Mielec.

Tym razem po drugiej stronie siatki stanie przedostatni zespół tabeli. Wrocławianki w bieżącym sezonie wygrały zaledwie 4 z 18 spotkań, a na swoim koncie zgromadziły 14 punktów. To o dziewięć "oczek" więcej od zamykającego stawkę Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

W poprzednim meczu pomiędzy tymi zespołami górą była ekipa z Bydgoszczy, która zwyciężyła 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport