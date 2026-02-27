Znamy gospodarza Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy! Zmiana lokalizacji!
Europejska Federacja Siatkówki (CEV) poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o gospodarzu tegorocznej edycji Final Four Ligi Mistrzów mężczyzn. Najlepsze zespoły Starego Kontynentu zawitają do Turynu, mimo że pierwotnie miał to być Mediolan.
Mediolan był ogłoszony jako gospodarz trzech najbliższych turniejów finałowych Champions League siatkarzy, ale wiemy już, że w tym roku impreza odbędzie się w Turynie. Taką informację przekazało CEV w piątkowe przedpołudnie.
"Turyn kolejny raz stanie się główną areną królów europejskiej siatkówki. Bazując na wydarzeniach z 2023 roku, scena jest już gotowa na światowej klasy siatkówkę i elektryzujące emocje. Najlepsze cztery zespoły zjawią się, aby stworzyć historyczne show, które fani będą mogli przeżywać w mieście naznaczonym historią, kulturą i elitarnym sportem" - czytamy.
Turniej Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy zaplanowano w dniach 16-17 maja w Inalpi Arena. Przypomnijmy, że obiekt ten był gospodarzem finału w 2023 roku, w którym ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel. W tym roku szansę na triumf mają nadal aż cztery polskie zespoły - PGE Projekt Warszawa, Asseco Resovia Rzeszów, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin.Przejdź na Polsatsport.pl