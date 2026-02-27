Znamy gospodarza Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy! Zmiana lokalizacji!

Mediolan był ogłoszony jako gospodarz trzech najbliższych turniejów finałowych Champions League siatkarzy, ale wiemy już, że w tym roku impreza odbędzie się w Turynie. Taką informację przekazało CEV w piątkowe przedpołudnie.

"Turyn kolejny raz stanie się główną areną królów europejskiej siatkówki. Bazując na wydarzeniach z 2023 roku, scena jest już gotowa na światowej klasy siatkówkę i elektryzujące emocje. Najlepsze cztery zespoły zjawią się, aby stworzyć historyczne show, które fani będą mogli przeżywać w mieście naznaczonym historią, kulturą i elitarnym sportem" - czytamy.

Turniej Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy zaplanowano w dniach 16-17 maja w Inalpi Arena. Przypomnijmy, że obiekt ten był gospodarzem finału w 2023 roku, w którym ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel. W tym roku szansę na triumf mają nadal aż cztery polskie zespoły - PGE Projekt Warszawa, Asseco Resovia Rzeszów, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin.

