73:3! Reprezentacja Polski zdominowała rywala

Zgodnie z przewidywaniami polscy rugbiści nie mieli problemów, aby pokonać Chorwatów. Biało-Czerwoni wcześniej zwyciężyli w Szawlach Litwinów 41:8 oraz w Siedlcach Duńczyków 47:6, a następnie przegrali w Gdyni 30:32 z liderem grupy - Czechami. Chorwaci ponieśli w sobotę trzecią porażkę.

Goście objęli prowadzenie w 10. minucie po karnym łącznika ataku Wojciecha Piotrowicza.

W doliczonym czasie pierwszej połowie zagapienie gospodarzy wykorzystał środkowy ataku Nicolas Saborit, który zaliczył trzecie przyłożenie.

Zepchnięci do defensywy Chorwaci odpowiedzieli jedynie celnym kopem z karnego łącznika ataku Mateja Buljanovicia.

W drugiej połowie Polacy wręcz zdemolowali rywali. W tej części zanotowali aż dziewięć przyłożeń, a autorem trzech był debiutujący w reprezentacji skrzydłowy Eryk Swiech.

W ostatniej konfrontacji RET podopieczni trenerów Kamila Bobryka i Tomasza Stępnia 11 kwietnia podejmą Szwedów.

Chorwacja - Polska 3:73 (3:22)

Chorwacja: Matej Buljanović 3; Polska: Wojciech Piotrowicz 16, Eryk Swiech 15, Zenon Szwagrzak 10, Nicolas Saborit 10, Mateusz Plichta 5, Wiktor Wilczuk 5, Kacper Wróbel 5, Wiktor Lis 5, Daniel Tomanek 2.

Skład Polski: Jakub Wojtkowicz, Wiktor Wilczuk, Zenon Szwagrzak, Jakub Małecki, Piotr Zeszutek, Vaha Halaifonua, Michał Mirosz, Bercho Botha, Thomas Toevalu - Mateusz Plichta – Wojciech Piotrowicz - Łukasz Korneć, Nicolas Saborit, Patryk Reksulak, Eryk Swiech, Kacper Wróbel oraz Jakub Burek, Nicolas Lechowski, Aleksander Lechowski, Jan Mroziński, Piotr Wiśniewski, Daniel Tomanek, Jędrzej Nowicki, Wiktor Lis.