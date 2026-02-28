Po 23 kolejkach Bundesligi broniący tytułu Bayern ma 60 punktów, a druga Borussia traci do niego osiem. Oba kluby od początku sezonu przegrały tylko po jednym meczu, jednak BVB częściej remisowała.

Spotkanie w Dortmundzie może praktycznie rozstrzygnąć losy tytułu, o ile zwyciężą w nim goście. W październiku w Monachium nie bez problemów Bayern wygrał 2:1, ale gospodarze sobotniego meczu są od tego czasu niepokonani w lidze.

I właśnie na tych rozgrywkach Dortmundczycy mogą się już skupić. W środę niespodziewanie przegrali bowiem z Atalantą Bergamo 1:4 i, mimo zwycięstwa tydzień wcześniej 2:0, odpadli w barażu o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie grają też już w Pucharze Niemiec.

- Teraz chodzi o to, żebyśmy się otrzepali, szli dalej do przodu z myślą o drużynie. Co się stało, to już za nami i się nie wróci. Musimy być gotowi na ten weekend i na wielką walkę z Bayernem przed naszą publicznością - powiedział po porażce w Bergamo szwajcarski bramkarz Gregor Kobel.

Na tym etapie sezonu 52 punkty drużyna BVB miała ostatnio w rozgrywkach 2011/12, kiedy zdobyła ostatni tytuł mistrza Niemiec. Wówczas trenerem był Juergen Klopp, a w zespole grali m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.