Cafe Futbol - 01.03. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

W miniony czwartek dwa polskie zespoły rywalizowały w 1/16 finału Ligi Konferencji. Lech wygrał u siebie z fińskim KuPS 1:0 i awansował dalej. Ta sztuka nie udała się Jagiellonii. Białostoczanie zapisali się jednak w historii polskiego futbolu, rozgrywając fenomenalne spotkanie z Fiorentiną.



Trzy bramki 19-letniego Bartosza Mazurka dały Jadze dogrywkę. W niej jednak lepszy był zespół z Florencji. W Cafe Futbol podsumowanie występów naszych drużyn.



Dzień po meczach odbyło się losowanie par 1/8 finału LK. Lech zagra z Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną.



Gościem Bożydara Iwanowa będzie Marcin Burkhardt, czyli były zawodnik takich klubów jak Amica Wronki, Jagiellonia czy Legia Warszawa. Ponadto w programie nasi stali eksperci Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.



Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

Polsat Sport