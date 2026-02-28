Cafe Futbol - 01.03. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Głównym tematem niedzielnego programu Cafe Futbol będą występy polskich zespołów w fazie pucharowej Ligi Konferencji. W studiu zagości były reprezentant Polski Marcin Burkhardt. Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Start o godzinie 11:00.

Logo programu Cafe Futbol z piłką nożną w filiżance.
fot. Polsat Sport
Cafe Futbol

W miniony czwartek dwa polskie zespoły rywalizowały w 1/16 finału Ligi Konferencji. Lech wygrał u siebie z fińskim KuPS 1:0 i awansował dalej. Ta sztuka nie udała się Jagiellonii. Białostoczanie zapisali się jednak w historii polskiego futbolu, rozgrywając fenomenalne spotkanie z Fiorentiną.


Trzy bramki 19-letniego Bartosza Mazurka dały Jadze dogrywkę. W niej jednak lepszy był zespół z Florencji. W Cafe Futbol podsumowanie występów naszych drużyn.


Dzień po meczach odbyło się losowanie par 1/8 finału LK. Lech zagra z Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną.


Gościem Bożydara Iwanowa będzie Marcin Burkhardt, czyli były zawodnik takich klubów jak Amica Wronki, Jagiellonia czy Legia Warszawa. Ponadto w programie nasi stali eksperci Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.


Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
