Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Harmonogram

Emocje rozpoczną się już o godz. 11:00 w Arena Toruń. Od siedmioboju przez skok w dal po skok wzwyż. Do tego pchnięcie kulą, skok o tyczce, bieg przez płotki i wiele innych konkurencji. Każdy z kibiców znajdzie coś dla siebie podczas rywalizacji najlepszych lekkoatletów w Polsce.

Zmagania zostały podzielone na cztery sesje.

Program 70. Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce 2026

Sobota, 28 lutego 2026 - sesja 1

11.00 60 metrów (siedmiobój mężczyzn, grupa 1)

11.06 60 metrów (siedmiobój mężczyzn, grupa 2)

11.35 60 metrów przez płotki (pięciobój kobiet, grupa 1)

11.40 skok w dal (siedmiobój mężczyzn)

11.41 60 metrów przez płotki (pięciobój kobiet, grupa 2)

12.25 skok wzwyż (pięciobój kobiet)

12.55 pchnięcie kulą (siedmiobój mężczyzn)

13.00 400 metrów mężczyzn (grupa 1)

13.05 400 metrów mężczyzn (grupa 2)

13.10 400 metrów mężczyzn (grupa 3)

13.15 400 metrów mężczyzn (grupa 4)

13.20 400 metrów mężczyzn (grupa 5)

13.35 400 metrów kobiet (grupa 1)

13.40 400 metrów kobiet (grupa 2)

13.45 400 metrów kobiet (grupa 3)

13.50 400 metrów kobiet (grupa 4)

13.55 400 metrów kobiet (grupa 5)

14.00 400 metrów kobiet (grupa 6)

14.10 800 metrów kobiet (grupa 1)

14.40 pchnięcie kulą (pięciobój kobiet)

14.16 800 metrów kobiet (grupa 2)

14.22 800 metrów kobiet (grupa 3)

14.30 800 metrów mężczyzn (grupa 1)

14.36 800 metrów mężczyzn (grupa 2)

14.42 800 metrów mężczyzn (grupa 3)

Sobota, 28 lutego 2026 - sesja 2

17.15 ceremonia otwarcia 70. PZLA Halowych Mistrzostw Polski Toruń 2026

17.30 skok wzwyż (siedmiobój mężczyzn)

17.40 skok w dal (pięciobój kobiet)

18.00 skok o tyczce kobiet

19.00 trójskok mężczyzn

19.20 pchnięcie kulą kobiet

19.30 800 metrów (pięciobój kobiet, grupa 1)

19.37 800 metrów (pięciobój kobiet, grupa 2)

19.45 skok wzwyż kobiet

19.50 60 metrów mężczyzn (grupa 1)

19.56 60 metrów mężczyzn (grupa 2)

20.02 60 metrów mężczyzn (grupa 3)

20.10 pięciobój kobiet (ceremonia dekoracji)

20.15 60 metrów kobiet (grupa 1)

20.21 60 metrów kobiet (grupa 2)

20.27 60 metrów kobiet (grupa 3)

20.40 1500 metrów kobiet (grupa 1)

20.50 1500 metrów kobiet (grupa 2)

20.55 trójskok mężczyzn(ceremonia dekoracji)

21.00 60 metrów mężczyzn (finał)

21.05 trójskok kobiet

21.10 60 metrów przez płotki kobiet (grupa 1)

21.15 pchnięcie kulą mężczyzn

21.16 60 metrów przez płotki kobiet (grupa 2)

21.22 60 metrów przez płotki kobiet (grupa 3)

21.25 skok o tyczce kobiet(ceremonia dekoracji)

21.30 60 metrów kobiet (finał)

21.35 pchnięcie kulą kobiet(ceremonia dekoracji)

21.45 1500 metrów kobiet(ceremonia dekoracji)

21.50 1500 metrów mężczyzn (grupa 1)

21.57 1500 metrów mężczyzn (grupa 2)

22.05 60 metrów mężczyzn(ceremonia dekoracji)

22.13 60 metrów przez płotki kobiet (finał)

22.15 60 metrów kobiet (ceremonia dekoracji)

22.20 skok wzwyż kobiet (ceremonia dekoracji)

22.25 pchnięcie kulą mężczyzn (ceremonia dekoracji)

22.30 trójskok kobiet (ceremonia dekoracji)

22.35 1500 metrów mężczyzn(ceremonia dekoracji)

22.40 60 metrów przez płotki kobiet (ceremonia dekoracji)

Dalsza część harmonogramu na kolejnej stronie.