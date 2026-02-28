InPost ChKS Chełm wzmacnia skład! Kto zagra w tej drużynie?

Robert MurawskiSiatkówka

InPost ChKS Chełm nie jest jeszcze pewny utrzymania w PlusLidze, rozpoczął już jednak ruchy transferowe przed kolejnym sezonem. Kto w przypadku pozostania w elicie będzie grał w drużynie z Chełma w przyszłym sezonie 2026/2027?

Siatkarze w zielono-czarnych strojach podczas meczu, jeden z nich przygotowuje się do zagrania piłki.
fot. PAP
InPost ChKS Chełm - skład na przyszły sezon 2026/2027. Kto zagra w drużynie z Chełma? Siatkówka, PlusLiga - transfery.

InPost ChKS Chełm w obecnym sezonie jest beniaminkiem PlusLigi. Drużyna walczy o utrzymanie - zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, mając cztery oczka przewagi nad Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

 

Zobacz także: Hitowy transfer na przyszły sezon oficjalnie ogłoszony! Utalentowany siatkarz zagra w Italii

 

Włodarze klubu z Chełma przygotowują już jednak drużynę na przyszły sezon. Od pewnego czasu wiadomo, że do drużyny ma dołączyć atakujący Maciej Muzaj. Ostatnio w PlusLidze grał w Stali Nysa w sezonie 2023/24, później reprezentował barwy klubów Tokyo Great Bears oraz Al-Hilal VC z Arabii Saudyjskiej. Poważnym wzmocnieniem ma być również zaciąg z Asseco Resovii - przyjmujący Yacine Louati i środkowy Cezary Sapiński.

 

– Na play-off nie bardzo, na utrzymanie bez problemu. Nie wiem, co zrobią z Blankenauem, bo ja nie jestem fanem tego zawodnika. Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie Esfandiar, ale on by bardzo pasował do tej drużyny – tak plany transferowe klubu z Chełma ocenił w "Prawdzie Siatki" Jakub Bednaruk.

 

Trzon drużyny InPost ChKS Chełm na sezon 2026/2027:

 

rozgrywający: Jay Blankenau (?)
przyjmujący: Amirhossein Esfandiar (?), Yacine Louati
atakujący: Maciej Muzaj
środkowi: Mariusz Marcyniak, Cezary Sapiński, Łukasz Swodczyk
libero: Jędrzej Gruszczyński.

 

Trener: Krzysztof Andrzejewski.

Polsat Sport, Prawda Siatki
