InPost ChKS Chełm wzmacnia skład! Kto zagra w tej drużynie?
InPost ChKS Chełm nie jest jeszcze pewny utrzymania w PlusLidze, rozpoczął już jednak ruchy transferowe przed kolejnym sezonem. Kto w przypadku pozostania w elicie będzie grał w drużynie z Chełma w przyszłym sezonie 2026/2027?
InPost ChKS Chełm w obecnym sezonie jest beniaminkiem PlusLigi. Drużyna walczy o utrzymanie - zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli, mając cztery oczka przewagi nad Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.
Włodarze klubu z Chełma przygotowują już jednak drużynę na przyszły sezon. Od pewnego czasu wiadomo, że do drużyny ma dołączyć atakujący Maciej Muzaj. Ostatnio w PlusLidze grał w Stali Nysa w sezonie 2023/24, później reprezentował barwy klubów Tokyo Great Bears oraz Al-Hilal VC z Arabii Saudyjskiej. Poważnym wzmocnieniem ma być również zaciąg z Asseco Resovii - przyjmujący Yacine Louati i środkowy Cezary Sapiński.
– Na play-off nie bardzo, na utrzymanie bez problemu. Nie wiem, co zrobią z Blankenauem, bo ja nie jestem fanem tego zawodnika. Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie Esfandiar, ale on by bardzo pasował do tej drużyny – tak plany transferowe klubu z Chełma ocenił w "Prawdzie Siatki" Jakub Bednaruk.
Trzon drużyny InPost ChKS Chełm na sezon 2026/2027:
rozgrywający: Jay Blankenau (?)
przyjmujący: Amirhossein Esfandiar (?), Yacine Louati
atakujący: Maciej Muzaj
środkowi: Mariusz Marcyniak, Cezary Sapiński, Łukasz Swodczyk
libero: Jędrzej Gruszczyński.
Trener: Krzysztof Andrzejewski.