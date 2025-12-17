Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zanotowali wymarzony start w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. "Jurajscy Rycerze" mają już na koncie dwa cenne zwycięstwa. Najpierw, po niezwykle emocjonującym boju, pokonali Volei Renata, a w środowy wieczór ograli katarski Al-Rayyan.

Teraz przed polską drużyną ostatni mecz grupowy - starcie z Praia Clube z Brazylii. Zespół ten zapewnił sobie udział w KMŚ, poprzez zdobycie tytułu klubowego wicemistrza Ameryki Południowej.

- Chcemy zagrać kolejny dobry mecz i przypieczętować pierwsze miejsce w grupie - powiedział Jurij Gladyr w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

W grupie A grają: Volei Renata (Brazylia), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska), Praia Clube (Brazylia) oraz Al-Rayyan (Katar).

Z kolei w grupie B rywalizują: Sada Cruzeiro (Brazylia), Osaka Bluteon (Japonia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy) oraz Swehly Sports Club (Libia).

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55. Przedmeczowe studio od 20:35.

ŁO, Polsat Sport