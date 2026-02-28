Przed setnym meczem w roli trenera piłkarzy Barcelony Niemiec Hansi Flick zapewnił, że osiągnięcie takiej liczby spotkań w tym klubie jest zaszczytem i dodał, że bardzo lubi swoją pracę. Jubileusz przypadnie na sobotnie starcie z Villarrealem w 26. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.

Flick, który we wtorek skończył 61 lat, został szkoleniowcem „Dumy Katalonii” po sezonie 2023/24 i podpisał dwuletni kontrakt. Wśród jego podopiecznych są Robert Lewandowski - obaj współpracowali także wcześniej w Bayernie Monachium - oraz Wojciech Szczęsny.

- Osiągnięcie takiej liczby meczów to wielki zaszczyt. Praca tutaj była moim marzeniem i cieszę się tym każdego dnia wraz z piłkarzami i kibicami - powiedział Niemiec na konferencji prasowej, spytany o jubileusz.

W dotychczasowych 99 spotkaniach pod jego wodzą Barcelona odniosła 74 zwycięstwa, doznała 16 porażek, a dziewięć meczów zremisowała.

