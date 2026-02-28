Magazyn Sportów Zimowych - 01.03. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek Magazynu Sportów Zimowych. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Trwa czas podsumowań. Zakończone tydzień temu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026 będą głównym tematem powracającego po miesięcznej przerwie "Magazynu Sportów Zimowych".


Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą szef polskiej misji olimpijskiej i dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - Konrad Niedźwiedzki, medalistka ME w short tracku oraz ekspertka Eurosportu i Polsatu Sport - Aida Bella oraz nasz wysłannik na ZIO - Michał Białoński.


Posłuchamy wypowiedzi naszych medalistów i olimpijczyków ze spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz z oficjalnych powitań na lotnisku i w Tomaszowie Mazowieckim. Kinga Sylwestrzak porozmawia też z sekretarzem generalnym AZS - Dariuszem Piekutem, który podsumuje występ na igrzyskach naszych dwunastu studentów na czele z Felixem Pigeonem.


Nie zapomnimy też oczywiście o bieżących wydarzeniach z zimowych aren na czele z lotami narciarskimi na Kulm oraz Pucharem Świata w snowboardowym supergigancie na Jaworzynie Krynickiej.


Magazyn Sportów Zimowych w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube.

