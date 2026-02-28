Srebro i brąz na skoczni normalnej oraz dużej, a do tego srebro wespół z Pawłem Wąskiem w rywalizacji duetów. To dorobek zaledwie 19-letniego Tomasiaka na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Mimo że nastolatek dopiero zaczyna swoją przygodę z zawodowym sportem, to już zapisał się w jego historii na stałe.

Sukcesy sportowe na tak wysokim poziomie niosą ze sobą również wysokie apanaże. Tomasiak zarobił prawie trzy miliony złotych. To kwota pozwalająca spełnić więcej niż jedno duże marzenie, a biorąc pod uwagę wiek naszego skoczka - również wiele młodzieńczych zachcianek. Nastolatek zaskakuje jednak dojrzałością, mimo tak młodego wieku.

- Konkretnego pomysłu nie mam, choć wracając z Włoch wpadłem na pomysł, że pewnie wypadałoby zainwestować je w mieszkanie. Nie ma mowy, że wydam choćby część tej kwoty na głupoty. Wiem, że przede mną całe życie, a gdybym nagle przestał dobrze skakać, to szybko pojawiłby się duży problem. Większość pieniędzy zainwestuję i zrobię to z głową - powiedział Tomasiak w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów.

Niesamowita dojrzałość Tomasiaka imponuje kibicom, ekspertom oraz dziennikarzom co najmniej tak samo, jak jego forma sportowa. Polakowi nie w głowie przyjemności, ponieważ skupia się na karierze. O ekskluzywnych wakacjach też nie myśli.

- Jestem normalnym chłopakiem. Do tej pory bardzo rzadko jeździłem na wakacje do innych krajów i szczególnie mnie to nie ciągnie. W tym roku na pewno nie pojadę nigdzie dalej. Po prostu największą przyjemność po sezonie sprawia mi siedzenie w domu i odpoczywanie z najbliższymi. Przez większość roku dużo podróżuję, więc wakacje to czas na odpoczynek. Może z czasem zechce mi się jeździć w egzotyczne miejsca, ale na razie bardziej cieszy mnie wizja relaksowania się w domu - przyznał.

