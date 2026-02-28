Niewiadoma druga w wyścigu Omloop Het Nieuwsblad

Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w kolarskim wyścigu Omloop Het Nieuwsblad. 31-letnia Polka na finiszu okazała się słabsza od Holenderki Demi Vollering.

Kask i okulary przeciwsłoneczne kolarza podczas wyścigu kolarskiego.
fot. PAP
Katarzyna Niewiadoma

Na liczącej 137,2 km trasie z Gandawy do Ninove czołowa dwójka uzyskała czas 3:35.51. Trzecie miejsce, ze stratą 21 s, zajęła Holenderka Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).

 

Niewiadoma i Vollering oderwały się od grupy na kilkanaście kilometrów przed metą. Na finiszu Polka czaiła się za plecami Holenderki, ale ta nie dała się wyprzedzić.

 

Rok temu druga na mecie w Ninove była inna Polka - Aurela Nerlo.

 

W sobotę na starcie stanęły jeszcze cztery biało-czerwone. 22. była koleżanka Niewiadomej z drużyny - Agnieszka Skalniak-Sójka ze stratą 1.26. 59. miejsce zajęła Malwina Mul, a 60. Marta Jaskulska - obie minęły metę 4.40 po triumfatorce. Natomiast Daria Pikulik nie ukończyła wyścigu.

 

Wcześniej w 81. edycji rywalizacji mężczyzn w Omloop Het Nieuwsblad triumfował Holender Mathieu van der Poel. 

PAP
