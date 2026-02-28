PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

- Piłkarze obu drużyn na dobrze przygotowanym boisku będą mogli pokazać swoją jakość. Bardzo potrzebujemy punktów. W tabeli długo byliśmy wysoko, teraz trochę spadliśmy. Ostatnie nasze mecze były podobne. Musimy pracować nad detalami, wykorzystywać okazje – dodał szkoleniowiec Zabrzan.

Sierpniowy mecz na własnym stadionie Górnik wygrał z GKS 3:0.

- Wynik wygląda ładnie, ale tamto spotkanie też nie było łatwe – zaznaczył.

Kapitan Górnika Erik Janża przyznał, że czuje derbową atmosferę.

- Wiadomo, że to trochę inny mecz. Jestem przekonany, że będzie ciężki, ale i fajny, bo obie drużyny chcą grać dynamiczny futbol. Oddaliśmy ostatnio trochę za dużo punktów. Rok wcześniej rozegraliśmy w Katowicach dobre spotkanie, które przegraliśmy po błędzie w ostatniej minucie. Wiemy, jak GKS gra u siebie - dostaje dodatkowego „kopa” z trybun, walczy. Musimy być maksymalnie skoncentrowani w defensywie. Mam nadzieję, że w końcu nie stracimy bramki – zaznaczył słoweński obrońca.

30 marca 2025 GKS pokonał Zabrzan 2:1 na otwarcie swojego nowego stadionu. Decydującego gola zdobył Filip Szymczak w 10. minucie doliczonej przez arbitra.

– Na pewno teraz jesteśmy mocniejsi. Przed sezonem przeszliśmy przemianę. Tamten mecz był wyjątkowy, bardzo chcieliśmy już zagrać na nowej arenie. Derby wyzwalają zawsze dodatkowe emocje. To ogromna frajda, a dodatkowo gramy z taką firmą i w ekstraklasie. Mam nadzieję na dobre sportowe widowisko – przyznał szkoleniowiec gospodarzy Rafał Górak.

Kapitan Katowiczan Arkadiusz Jędrych ma za sobą serię 78 meczów w pierwszej jedenastce.

- Chciałbym ją pielęgnować jak najdłużej, ale sekretu w tym nie ma żadnego – powiedział z uśmiechem stoper.

Górnik w poprzedniej kolejce przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0:1, a Katowiczanie na wyjeździe ulegli Arce Gdynia 1:2, choć prowadzili już w pierwszej minucie.

Zabrzanie zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów, a GKS ma 27, co wystarcza to 12. pozycji.

PAP