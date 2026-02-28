PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Regeneracja po czwartkowym meczu we Florencji - to kluczowy problem Jagiellonii przed spotkaniem u siebie z Legią Warszawa. Trener Białostoczan Adrian Siemieniec zaapelował do kibiców o wsparcie podczas niedzielnego meczu w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie.

Jagiellonia zagrała we Włoszech bardzo dobre spotkanie i po 90 minutach odrobiła stratę trzech bramek z meczu u siebie. W dogrywce jednak Fiorentina zdobyła dwie bramki, Białostoczanie odpowiedzieli jedną i ostatecznie nie awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

W niedzielę czeka ich ligowy mecz z broniącą się obecnie przed spadkiem Legią, która przed tygodniem odniosła pierwsze od końca września ligowe zwycięstwo i przyjedzie do Białegostoku - na boisko lidera PKO BP Ekstraklasy - podbudowana tym wynikiem.

- Z punktu widzenia czysto fizycznego ekstremalnie trudne zadanie przed nami - przyznał trener Siemieniec. Białostoczanie zagrali we Florencji mecz z dogrywką, do tego musieli odbyć podróż powrotną; szkoleniowiec zwrócił uwagę, że piłkarze mają krótki czas na regenerację, a mecz z Legią jest dla Jagiellonii - także jej kibiców, których będzie komplet - zawsze bardzo prestiżowy.

- My mamy już duże doświadczenie w takich momentach. Bardzo często powtarzam piłkarzom, że zmęczenie to jest taka sama emocja jak smutek, żal, rozczarowanie i bardzo duże rezerwy, pokłady energii, siły, są w mentalności, w sferze mentalnej - powiedział szkoleniowiec.

- Wierzę, że to co się wydarzyło we Florencji, pomimo tego, że kończymy odpadnięciem z rozgrywek, zbuduje naszą siłę i mentalność i będziemy w stanie wykorzystać to już w niedzielę - dodał.

