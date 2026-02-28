Czas na kolejne starcie w siatkarskiej PlusLidze! O cenne punkty powalczą Bogdanka LUK Lublin i Cuprum Stilon Gorzów. Walczący o utrzymanie gorzowianie zmierzą się tym samym z mistrzem Polski.

Bogdanka wróciła na zwycięską ścieżkę po ostatnich porażkach. Dwukrotnie pokonywała swoich rywali po serii przegranych spotkań i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Cuprum z kolei uciekło „spod topora” pokonując PGE Projekt Warszawa i zgarniając cenne trzy punkty na wyjeździe oddaliło się od potencjalnego spadku.

W tej samej kolejce zobaczymy jeszcze rywalizację PGE GiEK Skry Bełchatów i Energa Trefla Gdańsk czy rywalizację InPost ChKS Chełm i Ślepska Malow Suwałki.

