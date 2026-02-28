Czas na kolejne starcie w siatkarskiej PlusLidze! O cenne punkty w ligowej tabeli powalczą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa oraz Asseco Resovia Rzeszów.

Częstochowianie muszą twardo walczyć przed spadkiem, z kolei rzeszowianie chcą powrócić do gry po słabszej serii spotkań. Obie ekipy będą miały zatem ogromną motywację, a to oznacza jeszcze większe emocje dla kibiców.

W tej samej kolejce zobaczymy jeszcze starcie Bogdanki LUK Lublin z Cuprum Stilonem Gorzów czy rywalizację PGE GiEK Skry Bełchatów i Energa Trefla Gdańsk.

Relacja live i wynik na żywo Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

