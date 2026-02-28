Poznaliśmy finalistów turnieju ATP w Acapulco

Cobolli wygrał z Serbem Miomirem Kecmanovicem 7:6 (7-5), 3:6, 6:4, a Tiafoe ze swoim rodakiem Brandonem Nakashimą 3:6, 7:6 (8-6), 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Finał nie dla Polki. Porażka w Meridzie

Włoch będzie walczyć o trzeci tytuł w karierze, po ubiegłorocznych sukcesach w Hamburgu i Bukareszcie, natomiast Tiafoe - o czwarty. Amerykanin ma na koncie zwycięstwa w Delray Beach w 2018 oraz w Stuttgarcie i Houston w 2023 roku.

W Acapulco wystąpił w deblu Jan Zieliński, a jego partnerem był Luke Johnson. Rozstawiona z numerem czwartym polsko-brytyjska odpadła w pierwszej rundzie, wyeliminowana przez... Cobollego i Bułgara Grigora Dimitrowa.