Poznaliśmy finalistów turnieju ATP w Acapulco

Tenis

Rozstawiony z numerem piątym Włoch Flavio Cobolli oraz Amerykanin Frances Tiafoe (nr 8) awansowali do finału turnieju tenisowego ATP 500 w meksykańskim Acapulco. Obaj stoczyli zacięte mecze półfinałowe z niżej notowanymi rywalami.

Tenisista Frances Tiafoe w czarnym stroju sportowym uderza piłkę forhendem na niebieskim korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Frances Tiafoe

Cobolli wygrał z Serbem Miomirem Kecmanovicem 7:6 (7-5), 3:6, 6:4, a Tiafoe ze swoim rodakiem Brandonem Nakashimą 3:6, 7:6 (8-6), 6:4.

 

Włoch będzie walczyć o trzeci tytuł w karierze, po ubiegłorocznych sukcesach w Hamburgu i Bukareszcie, natomiast Tiafoe - o czwarty. Amerykanin ma na koncie zwycięstwa w Delray Beach w 2018 oraz w Stuttgarcie i Houston w 2023 roku.

 

W Acapulco wystąpił w deblu Jan Zieliński, a jego partnerem był Luke Johnson. Rozstawiona z numerem czwartym polsko-brytyjska odpadła w pierwszej rundzie, wyeliminowana przez... Cobollego i Bułgara Grigora Dimitrowa.

