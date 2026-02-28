Superpuchar Włoch: Cucine Lube Civitanova - Verona Volley. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Cucine Lube Civitanova - Verona Volley to jeden z meczów półfinałowych w ramach Superpucharu Włoch siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Ostatnie lata w Superpucharze Włoch stoją pod znakiem dominacji Perugii, która od 2017 roku wygrała te rozgrywki aż sześciokrotnie. W tym okresie lepsze były tylko Modena oraz Trentino, natomiast Cucine Lube ostatni raz cieszyło się z wygranej w 2014 roku.

 

W tym sezonie ten włoski gigant dwukrotnie mierzył się z Weroną w zmaganiach Superlegi, wygrywając u siebie oraz na wyjeździe bez straty seta.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Verona Volley na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
