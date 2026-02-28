O to trofeum w 2026 roku walczą ekipy Trentino, Perugii, Cucine Lube Civitanova oraz Werony. Poprzednim razem najlepsza okazała się Perugia, która w finale pokonała Trentino 3:2. W tym sezonie los skojarzył obie drużyny w półfinale.

Trentino i Perugia rywalizowały ze sobą pod koniec listopada oraz pod koniec stycznia w rozgrywkach ligowych. Najpierw siatkarze z Trydentu wygrali u siebie 3:1, natomiast w rewanżu lepszy na własnym parkiecie był zespół Kamila Semeniuka, który zwyciężył w takich samych rozmiarach.

Warto podkreślić, że Perugia sięgała po triumf w Superpucharze Włoch nieprzerwanie w trzech ostatnich przypadkach.

Relacja live i wynik na żywo mecz Trentino - Perugia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport