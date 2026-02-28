Superpuchar Włoch: Itas Trentino - Sir Sicoma Monini Perugia. Relacja live i wynik na żywo
Trentino - Perugia to jeden z półfinałów tegorocznej edycji Superpucharu Włoch siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
O to trofeum w 2026 roku walczą ekipy Trentino, Perugii, Cucine Lube Civitanova oraz Werony. Poprzednim razem najlepsza okazała się Perugia, która w finale pokonała Trentino 3:2. W tym sezonie los skojarzył obie drużyny w półfinale.
Trentino i Perugia rywalizowały ze sobą pod koniec listopada oraz pod koniec stycznia w rozgrywkach ligowych. Najpierw siatkarze z Trydentu wygrali u siebie 3:1, natomiast w rewanżu lepszy na własnym parkiecie był zespół Kamila Semeniuka, który zwyciężył w takich samych rozmiarach.
Warto podkreślić, że Perugia sięgała po triumf w Superpucharze Włoch nieprzerwanie w trzech ostatnich przypadkach.
