Superpuchar Włoch: Itas Trentino - Sir Sicoma Monini Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Trentino - Perugia to jeden z półfinałów tegorocznej edycji Superpucharu Włoch siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

O to trofeum w 2026 roku walczą ekipy Trentino, Perugii, Cucine Lube Civitanova oraz Werony. Poprzednim razem najlepsza okazała się Perugia, która w finale pokonała Trentino 3:2. W tym sezonie los skojarzył obie drużyny w półfinale.

 

Trentino i Perugia rywalizowały ze sobą pod koniec listopada oraz pod koniec stycznia w rozgrywkach ligowych. Najpierw siatkarze z Trydentu wygrali u siebie 3:1, natomiast w rewanżu lepszy na własnym parkiecie był zespół Kamila Semeniuka, który zwyciężył w takich samych rozmiarach.

 

Warto podkreślić, że Perugia sięgała po triumf w Superpucharze Włoch nieprzerwanie w trzech ostatnich przypadkach.

 

Relacja live i wynik na żywo mecz Trentino - Perugia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
