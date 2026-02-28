WTA w Meridzie: Magdalena Fręch - Shuai Zhang. Relacja live i wynik na żywo

Magdalena Fręch - Shuai Zhang to mecz w ramach półfinału turnieju WTA 500 w Meridzie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Shuai Zhang na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. Polska tenisistka wygrała w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem czwartym Czeszką Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3. Pojedynek trwał trzy godziny.

 

Fręch została pierwszą Polką w historii, która awansowała do najlepszej czwórki imprezy rozgrywanej w Meridzie.

 

Jej rywalką w półfinale będzie Chinka Shuai Zhang. Zajmuje ona 86. miejsce w rankingu WTA. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Shuai Zhang na Polsatsport.pl. 

