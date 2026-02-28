Magdalena Fręch awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. Polska tenisistka wygrała w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem czwartym Czeszką Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3. Pojedynek trwał trzy godziny.

Fręch została pierwszą Polką w historii, która awansowała do najlepszej czwórki imprezy rozgrywanej w Meridzie.

Jej rywalką w półfinale będzie Chinka Shuai Zhang. Zajmuje ona 86. miejsce w rankingu WTA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Shuai Zhang na Polsatsport.pl.