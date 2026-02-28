Wygrana Knicks na wyjeździe. Sochan zapunktował

Tylko początek spotkania był wyrównany. Od połowy pierwszej kwarty goście nie oddali już prowadzenia, stopniowo powiększając przewagę, która sięgnęła 33 punktów. Najwięcej zdobyli Jalen Brunson - 27, Brytyjczyk OG Anunoby - 24 oraz Dominikańczyk Karl-Anthony Towns - 17.

Dzięki zwycięstwu Knicks umocnili się trzecim miejscu Konferencji Wschodniej z bilansem 38 zwycięstw i 22 porażek. Prowadzą Detroit Pistons (44-14), którzy pokonali u siebie po dogrywce Cleveland Cavaliers 122:119.

Na Zachodzie liderami są broniący tytułu mistrzowskiego Oklahoma City Thunder (46-15). W piątek wygrali we własnej hali po dogrywce z Denver Nuggets 127:121 po wyrównanym i nerwowym starciu, w którym nie brakowało przepychanek i fauli.

Do zespołu mistrzów powrócił Shai Gilgeous-Alexander, najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu w NBA. Kanadyjczyk zdobył 36 punktów w swoim pierwszym meczu od 3 lutego, gdy naciągnął mięsień brzucha. Zanotował też faul techniczny za rzucenie piłką po gwizdku w swojego rywala do tytułu MVP Nikolę Jokicia. Serb uzyskał w tym spotkaniu triple-double, czyli dwucyfrowe statystyki punktów - 14, zbiórek - 17 i asyst - 11.

Nuggets zajmują w tabeli Konferencji Zachodniej czwartą pozycję (37-23).