Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Wisła w tym sezonie świetnie spisuje się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Krakowa po 22 spotkaniach ma na swoim koncie 14 zwycięstw, sześć remisów i dwie porażki. To składa się na 48 punktów, co daje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Nic zatem dziwnego, że "Biała Gwiazda" jest jednym z faworytów do bezpośredniego awansu na najwyższym poziom rozgrywkowy w Polsce.

Znicz nie może pochwalić się takimi dobrymi wynikami. Piłkarze klubu z Pruszkowa walczą bowiem o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Cały czas znajdują się w okolicach strefy spadkowej. Wystarczy wspomnieć, że Znicz w tym sezonie zgromadził zaledwie 19 punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

AA, Polsat Sport