Dogrywka Cafe Futbol - 01.03. Kliknij i oglądaj

Piłka nożna

Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.

Logo programu Cafe Futbol z motywem piłki nożnej i kubka kawy.
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol na Polsatsport.pl

Gośćmi Bożydara Iwanowa są Marcin Burkhardt, czyli były zawodnik takich klubów jak Amica Wronki, Jagiellonia Białystok czy Legia Warszawa. Ponadto w programie nasi stali eksperci Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.

 

Polsat Sport
