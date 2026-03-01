Dogrywka Cafe Futbol - 01.03. Kliknij i oglądaj
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Dogrywka Cafe Futbol na Polsatsport.pl
Gośćmi Bożydara Iwanowa są Marcin Burkhardt, czyli były zawodnik takich klubów jak Amica Wronki, Jagiellonia Białystok czy Legia Warszawa. Ponadto w programie nasi stali eksperci Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.
Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.
