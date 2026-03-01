Po trzech rozegranych spotkaniach Polacy zajmują pierwsze miejsce w grupie F eliminacji mistrzostw świata koszykarzy. Biało-Czerwoni mają na koncie sześć punktów i wyprzedzają drugą w tabeli Holandię o jedno "oczko". W poprzednim, wyjazdowym meczu pokonali oni swoich niedzielnych rywali 84:82. Co ciekawe, zwycięstwo podopiecznym Igora Milicicia zapewnił rzut Jordana Lloyda za trzy punkty równo z końcową syreną.

Łotysze zajmują trzecie miejsce w grupie. Jedyne zwycięstwo odnieśli nad Austrią, którą pokonali na wyjeździe 86:68.

W ostatnich latach Biało-Czerwoni rywalizowali kilka razy z Łotyszami towarzysko. W Gliwicach, przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio (2021), wygrali po dogrywce 75:73. W 2017 roku zwyciężyli 80:76, a w rewanżu w Rydze ulegli 67:77.

Natomiast przed ME 2015 polska drużyna prowadzona przez Mike'a Taylora dwa razy była gorsza od rywala - w turnieju w Rydze 82:84, a potem w ostatnim dniu towarzyskiego turnieju w Hamburgu 80:81.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Łotwa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport