Finał Superpucharu Włoch: Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona. Relacja live i wynik na żywo

Czas na ostatni mecz 30. edycji siatkarskiego Superpucharu Włoch. Warto przypomnieć, że w tym roku nie brakowało kontrowersji, jeżeli chodzi o organizację turnieju. Najpierw federacja siatkarska z Półwyspu Apenińskiego ogłosiła, że rywalizacja odbędzie się w listopadzie w Arabii Saudyjskiej. Następnie poinformowano, że termin turnieju pokrywać się jednak będzie ze świętami Bożego Narodzenia. Ostatecznie zadecydowano, że zawodnicy rywalizować będą w Trieście na przełomie lutego i marca - po zakończeniu fazy zasadniczej SuperLegi.

W turnieju brały udział cztery ekipy. Z marzeniami o Superpucharze pożegnał się już Itas Trentino, która przegrał z zespołem Sir Susa Scai Perugia, a także drużyna Cucine Lube Civitanova, która musiała uznać wyższość zawodników Rany Verona.

Przed nami zatem finałowe starcie. Która ekipa przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Początek o godzinie 15:00.

