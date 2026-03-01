Kluczem do sukcesu w szlagierze i jednocześnie ligowym klasyku może okazać się regeneracja sił obu drużyn po czwartkowych spotkaniach Ligi Mistrzów. "Nafciarze" zremisowali we własnej hali z obrońcą trofeum - SC Magdeburg (29:29), choć w drugiej połowie prowadzili już różnicą sześciu bramek. Jeszcze lepiej spisali się Kielczanie, którzy wygrali na wyjeździe z finalistą ostatniej edycji - Fuechse Berlin (33:31).

Radość z triumfu miała jednak gorzki smak. Pod koniec spotkania kapitan kieleckiej drużyny Alex Dujshebaev doznał urazu mięśnia dwugłowego uda, który już w pierwszej chwili wyglądał na bardzo poważny. Pierwsze diagnozy przekazane przez ojca i trenera zawodnika też nie napawały optymizmem.

ZOBACZ TAKŻE: Orlen Superliga: Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

- Mam nadzieję, że Alex wróci do gry jak najszybciej. Wygląda jednak na to, że będzie musiał pauzować na pewno sześć, siedem tygodni. Teraz musimy poczekać na szczegółowe badania - powiedział po meczu w Berlinie Tałant Dujszebajew.

Niedzielne starcie w Płocku to dla obu drużyn znacznie więcej niż zwykły mecz ligowy. Choć wynik nie rozstrzygnie jeszcze kwestii tytułu, ma on kluczowe znaczenie dla mentalności obu zespołów przed decydującymi meczami w maju.

- Każdy mecz pomiędzy tymi drużynami jest inny i każde spotkanie pisze inną historię. Fakt jest na pewno jeden. Ten mecz na pewno przyniesie dużo, dużo emocji - powiedział drugi trener kieleckiej drużyny Krzysztof Lijewski.

Były reprezentacyjny szczypiornista komplementował najbliższego rywala. Zaznaczył, że "Nafciarze" mają zawodników o wybitnych umiejętnościach indywidualnych, jak Miha Zarabec, Mitja Janc i Gergo Fazekas, ale też graczy, którzy potrafią rzucać z drugiej linii, jak Sergiej Kosorotow czy Melvyn Richardson.

- Do tego dochodzą świetne, szybkie skrzydła. Jeżeli chodzi o defensywę to jedna z lepszych, jeżeli chodzi o intensywność, w Europie. Tracą bardzo mało bramek. To świadczy o tym, że wykonują świetną robotę właśnie pod swoją bramką - podkreślił asystent Dujszebajewa.

Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

