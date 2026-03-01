Szesnasta w tabeli piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa, która w poprzedni weekend odniosła pierwsze od 28 września ligowe zwycięstwo, zagra w niedzielę w Białymstoku z liderem Jagiellonią. - Po ostatnim meczu zdjęliśmy ogromny ciężar z pleców - przyznał trener Marek Papszun.

Spotkanie w Białymstoku (godz. 14.45) zapowiada się na jedno z ciekawszych w 23. kolejce, choć innych szlagierów też nie zabraknie, np. mistrz Lech Poznań podejmie wicemistrza Raków Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Jagiellonia w czwartkowy wieczór ambitnie walczyła o odrobienie strat z Fiorentiną w barażach Ligi Konferencji UEFA. Po porażce u siebie 0:3, w rewanżu zwyciężyła po dogrywce 4:2, co nie wystarczyło do awansu do 1/8 finału.

Podczas piątkowej konferencji prasowej trener Legii nie ukrywał podziwu dla najbliższego przeciwnika.

- Jagiellonia zagrała świetny mecz, zwyciężyła zasłużenie, składam gratulacje. Bez względu na obecną pozycję Fiorentiny to jest renomowany rywal. Drużyna z Białegostoku pokazała jakość, dobrą formę. My też jednak jesteśmy podbudowani ostatnim zwycięstwem i dobrze wykonaną pracą na treningach - podkreślił Papszun.

Przyznał, że po wygranej z Wisła Płock 2:1 "eksplozja radości" w ekipie z Łazienkowskiej była naprawdę duża.

- Nie ma się co dziwić, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejszą serię bez zwycięstw. Zdjęliśmy ogromny ciężar z pleców. Tych kamieni było coraz więcej, grało nam się coraz trudniej. Oczywiście wiemy, że nasza sytuacja wciąż jest ciężka. Musimy dalej pracować, aby wykonać kolejny krok - dodał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP